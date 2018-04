Gelungener Auftakt in die Schöninger Freiluft-Saison

Landmarkt der Schöninger Werbegemeinschaft (SWG), verkaufsoffener Sonntag, Auftakt des Sommercamps im Paläon und dann auch noch strahlender Sonnenschein – besser hätte es für die Stadt Schöningen am Wochenende nicht laufen können. Zeigte sich der Besucherstrom am Samstagnachmittag noch eher verhalten, schien die Innenstadt am Sonntag förmlich aus allen Nähten zu platzen. Obwohl gefühlt weniger Aussteller...