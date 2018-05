St.-Vincenz- und St.-Lorenz-Kirche in Schöningen

Schöningen Am Pfingstsonntag, 20. Mai, um 10.30 Uhr werden in der St.-Vincenz-Kirche in Schöningen folgende Jugendliche von Pfarrer Frank Barche konfirmiert: Jule Bandermann, Jette Holzkamp, Lea-Ann Homann, Lennard Homann, Jona Kluge, Milena Neu, Divya Reinhardt, Lilly Ziebarth. ...