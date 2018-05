Klärschlamm Thema bei SPD

Schöningen Eine Mitgliederversammlung des SPD-Ortsvereins Schöningen findet am Montag, 14. Mai, 18 Uhr, im Schöninger Schloss – Herzoginnen-Saal – statt. Thema ist unter anderem die Klärschlammverwertung am Kraftwerk Buschhaus. Dazu referiert Rüdiger Bösing vom Unternehmen eew Energy from Waste. Außerdem geht...