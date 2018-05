Zwei Bauprojekte kosten die Samtgemeinde vier Millionen Euro

Fast vier Millionen Euro muss die Samtgemeinde Heeseberg in zwei Bauprojekte investieren: In einer gemeinsamen Sitzung befürworteten die Mitglieder des Bau- sowie des Feuerschutzausschusses am Dienstagabend im Dorfgemeinschaftshaus Jerxheim, rund 2,94 Millionen Euro für den Bau eines neuen...