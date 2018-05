Polizeiorchester spielt im Schloss

Mit einem besonderen Gast wartet in diesem Jahr der Lions Club Helmstedt bei seinem jährlichen Open-Air-Konzert mit dem Bundespolizeiorchester Hannover auf:

Die aus Schöningen stammende Shereen Adam wird als Gesangssolistin mit dem Orchester am Mittwoch, 6. Juni, um 18.30 Uhr im Innenhof des Schöninger Schlosses auftreten.

„Wir freuen uns, dass wir diese junge aufstrebende Musikerin gewinnen konnten, die sich inzwischen einen Namen in der Jazz- und Soul-Szene in Niedersachsen gemacht hat“, berichtet Professor Dietmar Rösner, der amtierende Präsident des Lionsclubs. Die Idee dazu kam vom derzeitigen Leiter des Orchesters Matthias Wegele, der bereits mehrfach erfolgreich mit Shereen Adam zusammengearbeitet hat.

Das Benefizkonzert findet in diesem Jahr bereits zum 13. Mal statt. Wie schon in den Jahren zuvor wird das Bundespolizeiorchester ein vielfältiges Repertoire vorstellen, das von Märschen über Walzer bis zu Filmmusiken und aktuellen Hits reicht.

Einer der Höhepunkte soll ein Medley mit dem Besten von Udo Jürgens werden. Karten zum Preis von 10 Euro gibt es ab sofort im Bürgerbüro der Stadt Schöningen, bei der Buchhandlung Baumert in Schöningen sowie bei der Buchhandlung Gröpern 5 in Helmstedt. Bei ungünstiger Wetterlage findet das Konzert im Palas des Schöniger Schlosses statt. Wenn verfügbar, können Karten auch an der Abendkasse erworben werden.

Auch in diesem Jahr soll der Erlös des Konzertes für die Präventionsprojekte des Lions Clubs im Landkreis Helmstedt verwendet werden. Insbesondere das Programm Klasse2000, das in Grundschulen angeboten wird, sowie für Lions Quest, das sich an die weiterführenden Schulen richtet.

Organisiert wird das Benefizkonzert mit dem Polizeiorchester durch Lorenz Flatt und Peter Piening vom Lions Club, in Kooperation mit der Stadt Schöningen. Unterstützt wird die Veranstaltung darüber hinaus durch das Jugendrotkreuz Schöningen und die Stadtverwaltung.

Eintrittskarten sind ab sofort an den folgenden Stellen erhältlich: Bürgerbüro der Stadt Schöningen, Tel: (0 53 52) 51 21 44, Buchhandlung Baumert, Schöningen, Tel: (0 53 52) 94 63 0, Buchhandlung Gröpern 5, Helmstedt, Tel: (0 53 51) 25 11.