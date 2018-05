Verkaufsstart für den Schöninger Ferienpass

Schöningen Die Stadtjugendpflege Schöningen hat für die Sommerferien wieder ein buntes Programm zusammengestellt. Kinder und Jugendliche im Alter von 7 bis 14 Jahren aus Schöningen, der Samtgemeinde Heeseberg und Umgebung können in den kommenden Wochen an weit über 100 Angeboten teilnehmen. Freizeitparks und Action, Basteln, Erlebnisangebote sowie Disco, Spiel, Sport und Abenteuer. Für jeden Geschmack ist etwas dabei, wie es in einer Mitteilung heißt. Der Ferienpass kostet 3 Euro und ist ab Montag, 11. Juni, im Bürgerbüro der Stadt Schöningen, im Rathaus in Jerxheim sowie im Jugendfreizeitzentrum der Stadt Schöningen zu den jeweiligen Öffnungszeiten zu erwerben. Viele Veranstaltungen sind dann kostenfrei für die Ferienpass-Inhaber zu nutzen. Einige sind mit weiteren Kosten verbunden, und für einen großen Teil der Aktionen ist wegen begrenzter Teilnehmerzahl noch eine weitere Anmeldung (ab Montag 18. Juni, 17 Uhr im Jugendfreizeitzentrum Schöningen) erforderlich.

