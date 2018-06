Trickdiebinnen schlagen in Schöningen zu

Schöningen Eine 80-Jährige ist am Mittwoch gegen 11.30 Uhr in Schöningen von zwei Trickdiebinnen bestohlen worden. Das Duo erbeutete das in einem Rollator mitgeführte Portmonee der Rentnerin mit 75 Euro in einem Schuhgeschäft am Markt. Eine Täterin verwickelte das Opfer in ein Gespräch, die andere stahl die...