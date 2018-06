Kirchenvorstand wird eingeführt

Beierstedt In der St.-Petrus-Gemeinde am Heeseberg findet am morgigen Sonntag, 10. Juni, ein Gottesdienst zur Einführung des neuen Kirchenvorstands sowie zur Verabschiedung der ausscheidenden Kirchenvorsteher und Kirchenvorsteherinnen statt, teilt Pfarramtssekretärin Antje Herrmann mit. Beginn ist um 14 Uhr...