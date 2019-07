Diebe stehlen Getränke aus Schöninger Imbiss

Unbekannte sind in ein Lokal in der Straße Am Markt eingebrochen. Wie die Polizei berichtet, haben die Diebe in der Nacht zum Mittwoch zugeschlagen.

Nach derzeitigem polizeilichem Kenntnisstand gelangten die Täter über den Hinterhof an den Imbiss heran. Hier öffneten sie mit brachialer Gewalt die Hintertür und gelangten so ins Innere der Lokalität. Anschließend stahlen sie Getränke und Bargeld aus dem Kassenbereich und einer Spendenbox. Dann verließen die Täter den Imbiss über den Hintereingang. Auf Grund der Vielzahl an entwendeten Getränken gehen die Beamten davon aus, dass die Täter mit einem Auto unterwegs waren, um ihre Beute abtransportieren zu können.

Wie hoch der dabei angerichtete Gesamtschaden ist, wird derzeit ermittelt. Die Polizei in Schöningen bittet um Hinweise unter der Rufnummer (05352) 951050.