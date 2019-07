Schöningen. Die Selbsthilfegruppe „Pflegende Angehörige“ trifft sich jeden zweiten Mittwoch. Das nächste Treffen ist am 14. August.

Selbsthilfegruppe in Schöningen besteht seit 25 Jahren

Am 10. Juli feierte die Selbsthilfegruppe „Pflegende Angehörige“ ihr 25-jähriges Bestehen. Seitdem trifft sich die Gruppe jeden zweiten Mittwoch im Monat zum Austausch und gegenseitiger Unterstützung.

Laut Pressemitteilung haben Claudia Schaper und ihrer Schwiegermutter Doris Schaper die Selbsthilfegruppe im Jahr 1994 ins Leben gerufen. Der Gründung der Gruppe ging ein Kurs der Kreisvolkshochschule voraus, indem Wissen über das Zusammenleben mit pflegebedürftigen Menschen vermittelt wurde.

„In den vergangenen 25 Jahren haben wir natürlich auch immer wieder Abschied nehmen müssen von Pflegenden und Pflegebedürftigen. Aber auch in diesen schweren Zeiten ist die Gruppe eine große Hilfe“, betont Karin Groschwitz. Sie ist seit 2009 Mitglied der Gruppe und fungiert seit 2016 auch als Ansprechpartnerin.

„Wir freuen uns, wenn weitere Betroffene den Weg zu uns finden“, ergänzt Claudia Schaper, die bis 2015 Ansprechpartnerin der Gruppe war.

Das nächste Treffen der Selbsthilfegruppe „Pflegende Angehörige“ findet am Mittwoch, 14. August, um 15 Uhr im Heim des Deutschen Roten Kreuzes an der Moltkestraße 29 in Schöningen statt.

Für weitere Informationen und Auskünfte kann sich an Karin Groschwitz als Ansprechpartnerin unter (05352) 4551 gewendet werden.