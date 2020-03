Start der Taschen-Bücherei in Kitas in Schöningen

Die Taschen-Bücherei der städtischen Kitas ist gestartet. Neben Schöningens Bürgermeister Malte Schneider freuen sich der Verein Guter Zweck, die Elternvertretung und die Mitarbeiter der Stadtverwaltung und städtischen Kitas über das neue Angebot, wie die Stadt Schöningen mitteilt.

Seit Monaten wird die TaschenBücherei in den städtischen Kindertagesstätten vorbereitet: Die Idee der Kita aufgreifend, hat der Verein Guter Zweck im Herbst 2019 alle auffindbaren Kinderbuchverlage in Deutschland und Österreich angeschrieben und um eine Spende für die Taschen-Bücherei gebeten. Daraufhin trafen paketweise Kinderbücher ein, die wie in einer echten Bücherei sortiert, gelistet und inventarisiert wurden. Insgesamt kamen so mehr als 300 Sach-, Bilder- und Vorlesebücher zusammen, heißt es in der Mitteilung.

Die Taschen-Bücherei ermöglicht allen Krippen- und Kindergartenkindern der städtischen Kindertagesstätten, sich regelmäßig Bücher auszuleihen. Das Angebot organisiert Mandy Illing, Sprachförderkraft der städtischen Kitas. Vorlesen und Bilderbuchbetrachtungen sind ein wichtiges Element für die Sprachentwicklung der Kinder. Durch das Ausleihen der Bücher können sie auch zu Hause gemeinsam mit ihren Eltern die Bücher entdecken. Tipps zum Vorlesen gibt es in jeder Büchertasche gratis dazu.

Beheimatet ist die Taschen-Bücherei in der neu gestalteten Bücherecke der Kita Astrid Lindgren. Die ehemalige Elternecke wurde umgestaltet. Hierfür spendeten die Eltern der Kita ein Sofa, Regale, Sitzsäcke und weitere Einrichtungsgegenstände. Die gemütliche Ecke lädt nun ein, die Welt der Bücher zu entdecken und kann auch von Eltern genutzt werden. Für die Kindergärten Elmzwerge und Kräuterwichtel packt Mandy Illing regelmäßig neue Bücher in die Taschen und stellt sie den beiden Kindergärten zur Verfügung. So können auch die Kinder im Esbecker und im Hoiersdorfer Kindergarten von der Taschen-Bücherei profitieren. red