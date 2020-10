Zum Glück nur leicht verletzt wurde am Sonntag ein 16-Jähriger, der mit zwei Freunden auf Kleinkrafträdern im Elm auf der Landesstraße 652 unterwegs war. Das teilt die Polizei mit. Gegen 13.15 Uhr sei die Kleingruppe, zwei 16-Jährige und ein 15-Jähriger aus Schöningen, unterwegs gewesen, als ihnen mehrere Motorradfahrer, gefolgt von einem PKW entgegenkamen. In einer scharfen Kurve seien sich die Fahrzeuge begegnet, wobei der 16-Jährige mit seiner Honda CBR 125 zu Fall gekommen und in den Straßengraben gerutscht sei. Die Gruppe der entgegenkommenden Motorradfahrer und der Pkw hätten ihre Fahrt in Richtung Schöningen fortgesetzt.

Der 16-Jährige wird leicht verletzt, sein Kleinkraftrad ist nicht mehr fahrbereit. Ob sie von dem Sturz des 16-Jährigen etwas mitbekommen hätten, sei ungewiss. Der 16-Jährige sei bei dem Sturz zum Glück nur leicht verletzt worden, heißt es weiter in der Mitteilung. Er habe seine Fahrt allerdings nicht mehr fortsetzten können, da seine Honda nicht mehr fahrbereit gewesen sei und abgeschleppt habe werden müssen. Die Polizei hofft nun, dass andere Autofahrer die Szene beobachtet haben und Hinweise zu dem Unfall, der Motorradgruppe oder dem Pkw geben können. Kontakt: Polizei Schöningen, (05352)95105-0.