Feuerwehr Watenstedt wirbt mit „Löschkübeln“ für sich

Watenstedt. Um auch in Pandemie-Zeiten auf sich aufmerksam zu machen, hat die Feuerwehr Watenstedt „Haushalts-Löschkübel“ an die Einwohner verteilt.

Nicht nur Vereine, auch die Freiwilligen Feuerwehren stehen in Pandemie-Zeiten vor der Herausforderung, quasi kontaktlos bei den Bürgern für eine ehrenamtliche Tätigkeit werben zu müssen. Um neue Mitglieder zu generieren, hat sich die Feuerwehr Watenstedt nun eine besondere Aktion einfallen lassen: Jeder Haushalt des Ortes bekam nach Angaben der Brandschützer am Ostersamstag einen „Haushalts-Löschkübel“ mit Anweisungen zum richtigen Verhalten im Brandfall vor die Haustür gestellt. Dass der Löschkübel mit einem Augenzwinkern sprichwörtlich zu lesen sei, leite sich von den Anweisungen ab, die eine Brandbekämpfung bei einem Nichterscheinen der Feuerwehr mit dem Löschkübel beziehungsweise bei einem größeren Feuer via Kübelkette mit den Nachbarn empfehlen, heißt es.

Mit dem Schmunzeln verbunden ist die ernste Botschaft

Was im ersten Moment für Schmunzeln sorge, berge jedoch eine ernste Botschaft. Was, wenn in einer lebensbedrohlichen Lage tatsächlich keine Feuerwehr zu Hilfe eilt? In Watenstedt sei man gegenwärtig mit 27 Aktiven noch gut aufgestellt, bilanziert Julian Sebastian. „Doch auch bei uns wird sich in den kommenden Jahren der demografische Wandel bemerkbar machen“, prognostiziert der Ortsbrandmeister.

Ortsbrandmeister Julian Sebastian mit den Firmen, die die Aktion unterstützt haben. Foto: Privat

So wie in allen Heeseberg-Dörfern engagierten sich in der Wehr ausschließlich Ehrenamtliche. „Menschen wie du und ich“, so Sebastian. Nicht nur in Notsituationen seien sie bereit, jederzeit Hilfe zu leisten, auch das soziale Leben im Dorf sei ohne tatkräftige Unterstützung einer Freiwilligen Feuerwehr kaum denkbar – ob nun bei der Ausrichtung des Osterfeuers, bei Dorffesten oder beim Martinsumzug.

Firmen haben die Aktion unterstützt

Bei all diesen Aktionen, die aufgrund der Pandemielage nicht machbar seien, würden die Mitglieder einen wertvollen Beitrag leisten. Daher die Idee mit dem Löschkübel, die mit Unterstützung der Firmen Landstrom, Fiebig, Jaggi Holzbau und der Baumschule Lüer sowie dem Schornsteinfegermeister Joachim Bode umgesetzt worden sei. Vielleicht sei so manchem klar geworden, so die Wehr, dass es ihre Feuerwehr noch gibt und wie wichtig das Mitmachen – ob aktiv oder passiv – für ein sicheres und kulturell vielfältiges Leben sei.

red