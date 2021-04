Geparktes Auto in Schöningen schwer beschädigt

Die Polizei in Schöningen sucht Zeugen zu einer Verkehrsunfallflucht, die sich am Montagvormittag. Nach Erkenntnissen der Polizei stellte gegen 10.50 Uhr der Fahrer eines VW Passat seinen Wagen in der Straße Schützenbahn am rechten Fahrbahnrand in Richtung Bahnhofstraße ab. Als er gegen 11 Uhr zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, stellte er fest, dass sein Passat an der Fahrertür sowie am linken Außenspiegel beschädigt worden war. Zudem lagen Fahrzeugteile am Unfallort, die nicht von seinem Fahrzeug stammten. Ein anderer Verkehrsteilnehmer hatte sein Fahrzeug touchiert und ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern, aus dem Staub gemacht. Der angerichtete Schaden dürfte sich nach ersten Schätzungen auf mindestens 2.000 Euro belaufen.

Da sich gegenüber der Unfallstelle der Schöninger Stadtpark befindet, der zu der Zeit stark frequentiert ist, hofft die Polizei darauf, dass es Zeugen gibt, die den Unfall beobachtet haben. Hinweise nimmt die Polizeiwache am Burgplatz unter (05352)95105-0 entgegen.