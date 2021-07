Schöningerin legt Feuer im Treppenhaus

Schöningen. Zum zweiten Mal brennt ein Müllsack in einem Mehrfamilienhaus in der Hötensleber Straße. Die Bewohner können sich retten.

Die Polizei ermittelt zu einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Schöningen.

In den frühen Morgenstunden des Dienstags brannte ein Müllsack im Treppenhaus eines Mehrfamilienhauses in der Hötensleber Straße. Gegen 0.59 Uhr hatte eine Bewohnerin des Hauses das Feuer bemerkt, umgehend die Mitbewohner informiert und aus dem Hause gebracht. Zeitgleich alarmierte sie Polizei und Feuerwehr. Die Freiwilligen Feuerwehren aus Schöningen, Esbeck und Hoiersdorf waren mit insgesamt 40 Einsatzkräften vor Ort. Ferner ein Notarzt und eine Rettungswagenbesatzung. Das schreibt die Polizei in einer Pressemitteilung.

Eine Bewohnerin des Schöninger Hauses offenbart sich der Polizei. Sie habe beide Brände gelegt

Die Brandbekämpfer hatten das Feuer schnell gelöscht und lüfteten das verqualmte Treppenhaus. Personen kamen bei dem Feuer nicht zu Schaden. Die Polizei nahm sofort die Untersuchung zur Brandursache auf und stellte fest, dass ein Müllsack in Brand geraten war. Dabei gehen die Ermittler von vorsätzlicher Brandstiftung aus. Bereits zehn Tage zuvor, am späten Samstagabend des 3. Juli, war es zu einem ähnlichen Vorfall in dem Wohnhaus gekommen. Auch hier war ein Müllsack in Brand gesetzt worden.

Eine Bewohnerin offenbarte sich während der Sachverhaltsaufnahme den Beamten und räumte ein, beide Brände gelegt zu haben. Die Ermittlungen dauern an.

