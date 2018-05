Regelmäßige Prüfung für manche Öltanks nötig

Berlin Heizöltanks müssen nicht nur vor Inbetriebnahme geprüft werden. In bestimmten Fällen ist es Pflicht, sie in vorgeschriebenen zeitlichen Abständen immer wieder zu begutachten. Darauf weist die Prüforganisation Dekra hin, die diese Prüfung neben anderen Sachverständigenorganisationen durchführt. So...