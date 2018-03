"Emoji - Der Film" räumt vier "Goldene Himbeeren" ab

Los Angeles Über diese Auszeichnung freut sich niemand: Gleich vier "Goldene Himbeeren" hat "Emoji - Der Film" einen Tag vor der Oscar-Verleihung erhalten. Zum ersten Mal in der 38-jährigen Geschichte der Spottpreise sei ein Animationsfilm als "schlechtester Film" gekürt worden, teilten die Verleiher auf ihrer Webseite mit. An "Emoji - Der Film" ging auch unter anderem auch der Zuschlag für schlechteste Regie und schlechtestes Drehbuch. Der Erotikfilm "Fifty Shades of Grey – Gefährliche Liebe" wurde zweifach bedacht: für Kim Basinger als Nebendarstellerin und als schlechteste Fortsetzung.

Anmeldung Noch nicht bei der Gifhorner Rundschau?



Kommentar-Profil anlegen Ich habe die NETIQUETTE und die DATENSCHUTZERKLÄRUNG gelesen und akzeptiere diese.* *Pflichtfelder