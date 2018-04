16 Minuten

Damals, als man noch übers Festnetz telefonierte, da waren ABs (für die Kids am Frühstückstisch: AB = Anrufbeantworter = Mailbox) für mich der absolute Albtraum. Ging der AB an, legte ich auf. Immer. Ich schrieb dann erst einmal auf, was ich sagen wollte, formulierte dreimal um und wählte erst...