What is whatsen?

Ach, und wegen des Treffens whatsen wir dann nochmal, ja?!“ Mit diesem Satz verabschiedete sich neulich eine Bekannte von mir, nachdem wir uns zufällig im Supermarkt über den Weg gelaufen waren. „Klar, wir whatsen“, sagte ich ganz lässig und dachte: „Watson, wir haben ein Problem! What the hell is...