Aufs Thun kommt’s an

Wie stehen Sie zum Tema Tunfisch? Pardon, zum Thema Thunfisch, so wollte ich’s natürlich schreiben. Also ich mag ihn gern und schreibe ihn tunlichst mit h. Selbst wenn der Duden auch die Schreibweise ohne h gestattet (wie ja auch Panter, Jogurt und Delfin): Ich finde, so ein Tunfisch ohne h sieht...