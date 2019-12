Vorfreude auf 2020

„30 Grad am Meer und 30 Grad am Schreibtisch sind zwei völlig verschiedene Temperaturen“

Natürlich beschäftigt man sich im Dezember nicht nur mit dem bevorstehenden Weihnachtsfest, sondern lenkt seine Gedanken auch schon auf das nächste Jahr, denn das beginnt bekanntlich schon wenige Tage nach dem Weihnachtsfest. Behilflich bei der Planung des nächsten Jahres sind Kalender, wobei mir bisher Kalender mit schönen Fotos oder gar Bildern bekannter Maler wie Klimt, Liebermann oder Beckmann am liebsten waren. Nun erhielt ich allerdings einen Wandkalender vom Deutschen Gewerkschaftsbund, der nur Sprüche enthält wie „30 Grad am Meer und 30 Grad am Schreibtisch sind zwei völlig verschiedene Temperaturen“ oder „Der Kaffee läuft. Sportlicher wird’s heute nicht mehr“ oder „Egal, wie viele Persönlichkeiten du hast. Montags will keine davon aufstehen“ oder „Eigentlich hatte ich heute viel vor. Jetzt habe ich morgen viel vor.“ Schon dieser kleine Vorgeschmack machte mir Freude auf das nächste Jahr.

