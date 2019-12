Kosten für Kinderbetreuung belasten Kommunen

Na, haben Sie die Frühlingswoche genossen, den Sonnenschein bei 15 Grad… nur nochmal zur Erinnerung: In drei Tagen ist Heiligabend! Da hieß es in dieser Woche Endspurt – nicht nur für die Vorbereitungen zum Fest, dem Kauf der Geschenke, sondern auch in der Kommunalpolitik. Allein Donnerstagabend tagten vier Räte parallel. Geradezu sportlich erledigte der Rat der Samtgemeinde Papenteich seine 41 Tagesordnungspunkt binnen knapp eineinhalb Stunden. Inhaltlich ein sehr spannender Aspekt ergab sich im Rat der Samtgemeinde Meinersen. Erstmals in dieser Deutlichkeit ging es um das Thema kostenlose Betreuung in den Kindergärten. Kostenlos ist sie nur für Eltern. So hat es das Land beschlossen und dafür wollte das Land die Kosten übernehmen. Richtig ist, dass das Geld aus Hannover bei weitem nicht reicht. Allein in Meinersen beträgt der Zuschussbedarf derzeit vier, bald fünf Millionen Euro. Und das dürfte in anderen Kommunen ähnlich dramatisch aussehen.

Im Rat der Samtgemeinde Papenteich kam das Thema Kinderbetreuung nur im Nebensatz vor. Anders als in Meinersen sind dort die Gemeinden für die Kinderbetreuung zuständig. Einzig Schwülpers Bürgermeister Uwe-Peter Lestin sprach davon, dass die Belastung steige wegen der Kosten für die Kinderbetreuung. Meinersens Samtgemeindebürgermeister Eckhard Montzka jedenfalls hat jetzt genug vom Stillhalten. Er kündigte wegen der hohen Betreuungskosten politische Initiativen an. Die richten sich an die Landtagsabgeordneten, treffen aber auch den Landkreis, der qua Gesetz verantwortlich ist für die Kindergärten, die Zuständigkeit aber delegiert hat an die Städte und Samtgemeinden sowie die Gemeinde Sassenburg, deren Rat ebenfalls am Donnerstagabend getagt hat – vor rekordverdächtigen rund 100 Zuhörern. Sie kamen zumeist aus dem Wochenendhausgebiet am Bernsteinsee beziehungsweise aus dem Wohngebiet. Ein ganz heikles Thema. Mal abgesehen davon, dass der Begriff Wochenendhaus aus einer Zeit stammt, als sich Menschen tatsächlich solche Häuschen noch leisten konnten, ist doch seit Jahren allen Beteiligten klar gewesen, dass dort keine Datschen gebaut werden. Datschen sind weder 120 noch 90 Quadratmeter groß.

Der Blick zurück bringt indes auch keine Lösung. Die bisherige Stichtagsregelung, dass alle, die vor dem 2. Juli 2017 dort ihren Erstwohnsitz angemeldet hatten, als Dauerwohner geduldet werden, kann auch noch nicht der Weisheit letzter Schluss sein. Der Vorschlag, den 1. Februar 2020 zu nehmen, klingt gar nicht so schlecht. Ebenso sollte der Grundstücksverkäufer in die Pflicht genommen werden. Ein Slogan wie „Ihr neues Zuhause“ klingt anders als „Dauerwohnen nicht gestattet“, aber genau dieser Hinweis ist unverzichtbar und kommt zu spät, wenn der Bauantrag eingereicht wird. Vielleicht helfen ja die besinnlichen Tage bei der Suche nach einer Lösung. In diesem Sinne einen frohen vierten Advent!