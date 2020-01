„Lügen, mein Kind, kann man gleich erkennen. Es gibt nämlich zweierlei Arten: Da sind die Lügen, die kurze Beine haben, und dann die Lügen, die lange Nasen haben.“

(aus „Die Abenteuer des Pinocchio“,

Carlo Collodi)

Wussten Sie, dass im Januar am häufigsten geflunkert wird? Siebenmal am Tag. Im Schnitt. Dass Männer generell öfter lügen als Frauen, ist keine meiner haltlosen Unterstellungen, sondern Forscherwissen aus dem Hause des Berliner Max-Planck-Instituts. Die Schwindel-Klassiker: Männer lügen, wenn es um Job, Auto und Freizeitaktivitäten geht („...komme gerade von einer Himalaya-Expedition“). Frauen nehmen es mit Alter, Gewicht und Neuanschaffungen nicht so genau („...dieser olle Fummel? Ein absolutes Schnäppchen!“). Der Gesundheit sind Lug und Trug übrigens nicht zuträglich. Wer bei der Wahrheit bleibt, klagt seltener über Verspannungen, Kopf- und Halsschmerzen. Und hier reden wir nur über harmlose Alltagslügen. Inkurable Nebenwirkungen kann hingegen das schleichende Gift des Betrugs beim notorischen Fremdgänger auslösen – zumindest unter Wasser. Australische Forscher der University of New South Wales setzten zum Beweis immer wieder neue Fischweibchen in ein Aquarium und beobachteten dabei, dass die männlichen Außenbordkameraden durch die wechselnden „Bekanntschaften“ derart abgelenkt waren, dass sie kaum zum Fressen kamen und darob vorzeitig verendeten. Bitter!