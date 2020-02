Eisbären auf Flockenentzug

„Viele Extremabenteurer (…) laufen vor häuslichen Problemen davon.“ Reinhold Messner

Okay, okay, der größte Wintersportler sind Sie nicht. Aber beim Schneeschippen vorm Haus haben Sie sich all die Jahre nicht die Schaufel aus der Hand nehmen lassen. Frühmorgens. Spätabends. Unermüdlich. Ehrensache. Das waren noch Zeiten..! Ehe Sie nun, von Wehmut ergriffen und natürlich auch der meteorologischen Öde dieser Tage geschuldet, der Winterblues packt, habe ich eine wunderbar erfrischende Beschäftigungstherapie für alle Eisbären auf Schneeflockenentzug. Beugt garantiert jedem Anflug des winterlichen Ausgelangweilt-Seins vor. Zum besseren Verständnis: So wird der Zustand männlicher Unterforderung in der vierten Jahreszeit in ehefraulichen Fachkreisen bezeichnet. Lange Rede, kurzer Sinn: Das Gefrierfach im Kühlschrank müsste mal wieder abgetaut werden. Und wenn das nicht sehr bald geschieht, wird es selbst einem Reinhold Messner, ganz gleich ob mit oder ohne Zuhilfenahme von Flaschensauerstoff, nicht gelingen, ins ewige Eis des Frosters vorzustoßen. Mit anderen Worten: „It’s urgent“, um hier mal einen Lieblingssong aus den 80ern zu zitieren. Und bitte, bitte, erkundigen Sie sich vorher, wie’s geht. Vor gar nicht allzu langer Zeit hat ein Herr aus Merseburg im Saalekreis einen Brand in einem Wohnhaus ausgelöst, weil er seinen Kühlschrank mit einer brennenden Kerze abtauen wollte. Ich sag’ mal nur soviel: Das ist nicht gut ausgegangen...