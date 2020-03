Ein Anruf beim Gletscher

Ein Mikrofon vor Ort überträgt die Geräusche aus der Natur via Satellit direkt an den Anrufer.

Gestern war wieder so ein Tag, den man gut mit einem Anruf beim Gletscher beenden konnte. Das Redaktionssystem bereitete mir Sorgen. Und abends musste ich noch zur Berichterstattung über die Bürgermeisterwahl nach Sickte. Danach war ich reif für den Gletscher, also für das beruhigende Atmen des Gletschers. Das ist eine Idee von Kalle Laar aus Estland. Er hat „Calling the Glacier“ geschaffen, eine direkte telefonische Verbindung mit einem Gletscher im Ötztal. Ein Mikrofon vor Ort überträgt die Geräusche aus der Natur via Satellit direkt an den Anrufer. Man hört fließendes Wasser, gelegentliches Knacken und andere Klänge, die das Eis von sich gibt. Damit will Laar auf den Klimawandel aufmerksam machen. Trotz der besorgniserregenden Botschaft: Mich beruhigen diese Geräusche ungemein.

