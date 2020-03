Traut euch!

Dies ist vermutlich der perfekte Ort zum Heiraten für all jene, die Pommes und Hamburger lieben und denen ein paar Fettspritzer und Ketchup-Flecken nichts anhaben können: McDonald´s. An dieser Stelle wird der Name des Schnell-Restaurants ausdrücklich genannt, denn die Frage ist, ob es negative oder positive Werbung ist. Künftig kann man bei McDonald’s heiraten!

Wer Interesse hat, muss allerdings rund um Osnabrück und dem Emsland in den Bund der Ehe eintreten. Bis jetzt bieten nur Filialen aus dieser Region in diesem Jahr erstmals ihre Räume für Hochzeitsfeiern an. Heiratswillige müssen eine persönliche Nachricht schreiben, warum gerade sie das passende Pärchen sind. McDonald´s hat also sogar noch besondere Anforderungen an seine Heirats-Kunden. Wer ausgewählt wird, muss rund 5000 Euro für 50 Gäste zahlen. Das Eheversprechen soll dann auf einer Terrasse der Filiale gegeben werden. Wer die Trauung vollzieht, steht noch nicht fest. Findet die Heirat zwischen Big Mac, Pommes und McFlurry Anklang, sollen weitere Filialen dazukommen, heißt es.

Ich wünsche allen Auserwählten eine würzige Feier und ein langes und glückliches Eheleben inklusive Sonntagsessen im Schnell-Restaurant ihres Vertrauens.