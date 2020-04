Aber bitte mit Sauce!

Die Mutter meiner Schwägerin arbeitet auf einem Spargelhof in Nienburg. Für gewöhnlich lädt sie in diesen Tagen die gesamte Familie zum Spargelbuffet ein: natürlich mit Spargelsalat, mit Schinken und mit Schnitzel satt.

In diesem Jahr muss das Buffet aus bekannten Gründen ausfallen – deshalb hat die Mutter meiner Schwägerin spontan umdisponiert. Sie packt und verschickt Spargelpakete. Quer durch die Bundesrepublik. Und dabei lässt sie sich wie immer nicht lumpen. Außer dicken, saftigen Spargelstangen – vier Kilo in Gänze – packt sie auch ein gepflegtes Tetrapak Sauce Hollandaise bei. In diesem Jahr ist es allerdings die fett- und kalorienreduzierte Variante. Angeblich legen wir in Corona-Zeiten gewichtsmäßig ja ordentlich zu…

Am meisten gefreut hat sich übrigens meine Omi über das Spargelpaket. Sie ist 92, lebt allein in Bad Sachsa im Südharz und freut sich riesig über all die leckeren Dinge, die ihr Nachbarn und der Postbote beinahe jeden Tag in ihre Veranda legen. Genug zu tun hat Oma Erna allemal. Vier Kilo Spargel wollen erst mal geschält, verarbeitet und verspeist werden.