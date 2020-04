Weißt du noch?

Der Spruch „Die Erinnerung ist das einzige Paradies, aus dem wir nicht vertrieben werden können“ stammt von Jean Paul. Ist arg abgenudelt, passt aber derzeit so gut. Geschichte ist voll angesagt, „damals“ ist das Wort der Stunde. Ich belausche immer öfter solche Beiträge: „Ach, damals feierte man noch Partys.“ Oder: „Ja, damals gab man sich zur Begrüßung ein Küsschen.“ Oder: „Tja, damals ging ich so gern in die Oper...“ Manchmal klingt das alles wie „Damals in der DDR“ oder „Damals im frühen Mittelalter“. Wobei: Oft ist es ja auch echt interessant, was „damals“ war. Bleiben wir beim frühen Mittelalter: Als meine Tochter zu Hause (wo sonst?) nun tatsächlich anfing, mit ihrem Geschichtsbuch zu hantieren und das Kapitel zur Völkerwanderung aufzuschlagen, stellten wir fest, wie irre das zum Beispiel mit den Goten war. Schon sprachlich! Wussten Sie, dass die Wörter Ostgoten (Ostrogothi heißt soviel wie „glanzvolle Goten“) und Westgoten (Visigothi sind eigentlich die „edlen Goten“) gar nichts mit Himmelsrichtungen zu tun haben, sondern eine krude Art Eigenlob-Battle widerspiegeln?

Oh Gottogott! Gute Güte, diese Goten aber auch! Im Ernst: Ich glaube nicht, dass sie sich zur Begrüßung Küsschen gaben oder dass sie gern in die Oper gingen. Aber in ihrer Selbstbesoffenheit kommen sie mir vor wie nahe Verwandte. Geschichte ist voll angesagt!