Krise in der Küche

Schon wieder kochen! Die Deutschen stehen so häufig am Herd wie selten zuvor! Und das ist mit Kindern gar nicht so einfach. Sie verschmähen Brokkoli und Blumenkohl, Spargel und Spinat. Stattdessen könnten sie tagaus, tagein immer dasselbe in sich hineinschaufeln: Würstchen und Nudeln. Das Einerlei werde ich streichen, denn dieses Gericht essen fast alle und auch meine Kinder gern: Hackbällchen aus dem schwedischen Möbelhaus. Sie sind zwar auch nicht gerade gesund, aber man kann sie etwas aufpäppeln – durch Beilagen zum Beispiel. Das Rezept hat das schwedische Möbelhaus bis jetzt immer so geheim gehalten wie nur irgend möglich. Aber in Zeiten von Corona hat Ikea tatsächlich oder zumindest nach eigenen Angaben Mitleid und sich deshalb zur Rezept-Veröffentlichung entschieden.

Schreiben Sie es sich ab, jetzt kommt das Original-Rezept für Köttbullar: 500 Gramm Rinderhack, 250 Gramm Schweinehack, eine gewürfelte Zwiebel und eine Knoblauchzehe, 100 Gramm Semmelbrösel, ein Ei und fünf Teelöffel Milch sowie Salz und Pfeffer. Alles vermischen und in Hackbällchen-Manier anbraten. Dann für 30 Minuten bei 160 Grad in den Ofen. Nun zum Aufpäppeln: Selbstgemachte Pommes aus dem Ofen und Rohkost dazu servieren (als Vorspeise, damit die Kinder auch wirklich zugreifen).