Schwieriger Zugangscode

Eigentlich hatte die Stadtbücherei, die am Dienstag endlich wieder öffnet, ein tolles Angebot, um den Wolfenbüttelern in den Corona-Zeiten „Lesefutter“ in Form von E-Books zu verschaffen. Und das sogar für drei Monate kostenlos. Allerdings war der Zugang zu diesem digitalen Angebot nicht ganz einfach zu bewerkstelligen. Ein Video auf YouTube sollte die einzelnen Schritte erläutern. Aber schon der Zugangscode war eine Herausforderung: https://youtube/NqxWxOKvWXg. Da kam ich mir doch etwas vera…. vor.

Diskutieren Sie auf Facebook unter Wolfenbütteler Zeitung oder mailen Sie an