Sein Freund, der Baum

Nun machen Sie sich mal keine allzu großen Sorgen, meine Herren! Wenn Ihre Holde derzeit auffällig oft am Smartphone daddelt, wird sie sich höchstwahrscheinlich nicht durch irgendwelche Datingportale wischen. Lassen Sie sich vom kontinuierlichen Ping!-Ping!-Ping! ihrer eingehenden Kurznachrichten auch nicht aus der wasweißichwievielten TV-Konserve des Snooker-WM-Finales von 2017, 18 oder 19 reißen! Es bahnt sich hier wohl keine verhängnisvolle Mobilfunk-Affäre an. Madame pflegt lediglich ihre Sozialkontakte. Sollten Sie übrigens auch mal wieder tun! Gerade in Zeiten der verordneten Kontaktbeschränkungen! Wie ich neulich irgendwo las, kommen Frauen dank ihrer oft belächelten, manchmal verspotteten Kommunikationsfreudigkeit auf vielfältigen Kanälen bislang nämlich sehr viel besser durch die Corona-Krise als viele Männer. Da sehen Sie wieder einmal, dass Sie ausgesprochen viel von Madame lernen können beziehungsweise hätten lernen können. Denn nun haben wir den Schlamassel, und eine blitzartig einzuübende Anwendung gegen den Kontaktsperren-Blues muss her. Möglicherweise hilft die Empfehlung der isländischen Forstverwaltung, im Wald Trost zu suchen. „Wenn du einen Baum umarmst, fühlst du es zuerst in deinen Zehen, dann in den Beinen, in deiner Brust und schließlich in deinem Kopf“, beschrieb es ein Förster jüngst im isländischen Rundfunk RUV. Er riet außerdem, dabei die Augen zu schließen: „Danach bist du klar für einen neuen Tag und neue Herausforderungen.“ Na, denn man tau!

