Shampoo-Lüge

Nachdem unsereins das Muttertagsgedöns mit seinen wohlwollenden bis schrillen Hymnen schadlos weggesteckt hat, nun mal was ganz anderes: Neulich behauptete ich, Sie könnten von Madame ‘ne Menge lernen. Wenn Sie nur wollten, meine Herren! Heute (zwischenzeitlich habe ich Ordnungsboxen, Regale und Tüddelkramdöschen im Bad ausgemistet) gebe ich zu: Umgekehrt wird auch ein Schuh draus. Beim Großreinemachen fand ich ranzige Lippenstiftstummel in 80er-Jahre-Pink, Zopfhalter (noch älter), Kajalreste, Quasten, Angetrocknetes in Tuben und Tiegeln. Schön ist das nicht! Geradezu besorgniserregend aber war die Fülle angebrochener Haarpflegeprodukte, einmal benutzt, enttäuscht, beiseite geschoben. Dabei sollte ich es dank reichlicher Lebens- und Haarpflege-Erfahrung längst besser wissen. Erinnern Sie sich an diesen uralten Werbespot, in dem Mutti ihrer Kleinen die Haare shampooniert und dabei säuselt: „Seitdem wir dein Haar mit ... (na, sie wissen schon) waschen, fühlt es sich schon viel kräftiger an“? Alles Blödsinn! Schon damals! Völliger Quark! Kennst du eines, kennst du alle! Und trotzdem setzt bei Madame schlagartig die Vernunft aus, wenn ein brandneues Elixier unwiderstehlichen Glanz und prachtvolle Fülle verspricht. Da lobe ich mir die oft zitierte männliche Markentreue. Selbst wenn sie, wie ich von Beruf aus argwöhne, eher auf Bequemlichkeit als auf Loyalität fußt, spart sie kostbare Lebenszeit, Geld und jede Menge Platz im Badezimmer.

