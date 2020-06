Leeraner Lehre

Eine volle Hose ist auch in Leer ein Problem. Aber es ist anders, als Sie denken. „Weil sich seine Hose auffällig wölbte“, hieß es am Sonntag im Polizeibericht, „ist ein Senior mit einem Cannabis-Paket erwischt worden.“ Oha! Immerhin hundert Gramm Marihuana hatte der immerhin 73-Jährige sich ins Beinkleid gesteckt, war dann aber in Ermangelung einer Fahrkarte und durch die erwähnte Wölbung auffällig geworden.

Klar, diese Chose hätte auch in den Orten Lehrte oder Lehre stattfinden können, aus Sicht des Delinquenten womöglich auch gern in Vollbüttel bei Gifhorn. Sie geschah aber in Leer, einem Ort, dessen Name natürlich gar nichts mit der Leere zu tun hat, die man vielleicht im Magen hat, sondern mit dem germanischen Wort „hlér“, welches einst „Weideplatz“ bedeutet hat. Dass sich die Einwohner dieser Stadt „Leerer“ nennen und folglich neben den notorischen Ostfriesen- auch noch ein paar „Leerer-Witze“ in Kauf nehmen würden, können Sie übrigens vergessen: Diese Leute heißen offiziell „Leeraner“, nennen sich jedoch zärtlich „Leerders“. Und die Lehre, die aus all dem zu ziehen wäre? Gegen die Leere im Kopf hilft gelegentlich ein Blick in den niedersächsischen Polizeibericht. Das Leben ist voll krass – sogar in Leer.