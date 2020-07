Zeit für eine Lektion in Sachen Lebensmittelkunde: In Tagen des gebotenen Mindestabstands ist Entscheidungsfreude opportun. Wer jetzt zögernd vorm Kühlregal trödelt und anderen den Zugriff auf Käse, Wurst etc. verwehrt, macht sich keine Freunde.

Also, aufgemerkt! Kehrt der Grünrock mit Bären-Hunger von der Jagd heim, haut er sich vermutlich keinen Bären in die Pfanne, sondern ein Jäger-Schnitzel. Im Gegensatz zu Fisch-Stäbchen, Kartoffel-Brei und Blaubeer-Joghurt, ist wesentlicher Bestandteil des Jäger-Schnitzels üblicherweise nicht Waidmann sondern Borstenvieh. Kleine Einschränkung: Der Logik nach müsste das Fisch-Stäbchen eigentlich Panade-Stäbchen heißen. Aber das ist ein anderes Thema. Ähnlich wie mit dem Jäger-Schnitzel verhält es sich mit dem Holzfäller-Steak, dem Bauern-Omelette sowie der Mozart-Kugel. Köstlichkeiten, deren Namen nicht auf ihre Inhaltsstoffe schließen lassen, sondern auf Berufsgruppen oder Persönlichkeiten mit spezieller Vorliebe. Kleine Einschränkung: Wolfgang Amadeus hat sicher einiges vernascht, aber keine Mozart-Kugeln, weil der Salzburger Konditor Paul Fürst die Pralinen erst knapp 100 Jahre nach dem Tod des Komponisten-Genies erfand. Ehe ich abschweife, kommen wir nun zur Männer-Bratwurst, die einige Supermärkte derzeit feilbieten. Ja, ja, Männer-Bratwurst wie Jäger-Schnitzel, nicht wie Kartoffel-Brei. Irgendwas aus Schwein, Röstzwiebeln und Käse. Und für Madames sprichwörtlichen Spatzen-Appetit haben sich die lustigen Marketing-Vögel bei Edeka die Frauen-Bratwurst einfallen lassen – weder aus Spatz, noch aus Frau, dafür mit Meersalz und mediterranen Kräutern. Mahlzeit!