So wie es cool ist, wenn die analoge Welt in die Digitale übertragen wird, so cool ist es auch andersherum: Ich habe jetzt Cat-Content zu Hause - nicht am Bildschirm, sondern live und in Farbe. Seit einer Woche bin ich nur noch Mitbewohner, Dosenöffner oder Klettergerüst für zwei kleine Katzen. Die Wohnung ist bereits umgeräumt, die ersten Sachen sind kaputt und die Viecher haben sich ihr Gebiet ordentlich abgesteckt.

Mein Smartphone indes jammert langsam über Speicherprobleme, weil ja nun wirklich jede lustige Regung der Tiere gefilmt werden muss. Immerhin: Es gibt in den sozialen Medien nur auf wenig Content so viel Resonanz, wie auf Katzen. Tatsächlich gibt es sogar das Gerücht, es gebe im Internet mehr Katzenvideos als Pornos. Genau kann es keiner wissen, aber es dürfte wohl ein Mythos sein.

Und wo ist nun der Dark Mode? Im Namen der beiden Chaoten. Die heißen Kimchi und Strömmi. I am Ende, weil sie darauf angeblich besser hören. Kimchi ist auch der Name des koreanischen Nationalgerichtes, bei dem es sich verkürzt gesagt um fermentierten Kohl handelt. Wo wir dann schonmal bei gammelnden Lebensmittel waren, lag der zweite Name nah: Surströmming, schwedischer saurer Hering, der ebenfalls durch Gärung hergestellt wird und laut Wikipedia „intensiv faulig und stinkend“ riecht.

Unsere Katzen sind also nach gammelnden Lebensmitteln benannt. Bisher machen sie nicht den Eindruck, dass es sie stört. Und ich bin jetzt nebst all den oben genannten Jobs auch noch: Cat-Content-Creator.