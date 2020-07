Eine Tüte Streusel

Lassen wir den Fett- und Zuckergehalt mal außen vor. Der muss immens sein. Werfen wir unser Augenmerk lediglich auf den Geschmack. Der muss göttlich sein. Er erinnert an Kindheit, an Backen mit Oma, an dicke Bäuche. Die Rede ist von Streuseln. Kuchenstreuseln, die auf Pflaumenkuchen, auf Kirschkuchen und auf Apfelkuchen landen. Allerdings, und davon möchte ich heute erzählen, eröffnen immer mehr sogenannte Streuselbars, in denen Streusel nicht nur über Kuchen verteilt werden. Stattdessen bekommen die Kunden lose, warme Streusel in der Tüte gereicht, die sie wie eine Süßigkeit naschen können. Streuselbars gibt es etwa in Frankfurt und Berlin. Wer einen Versuch wagen will, bekommt klassische Streusel aus Mehl, Butter und Zucker ohne weiteren Schnickschnack. Als abgefahren gilt, wer sich für Granola entscheidet – also gebackene Haferflocken. Nun kann eine Streuselbar aber vermutlich nicht überleben, wenn sie nur Gebäck verkauft, das die Kunden von der Hand in den Mund stecken. Also haben die Streuselbars auch klassische Streuselkuchen im Angebot, bestehend etwa aus Hefeteig und Äpfeln. Den kann man sich von Zeit zu Zeit doch ruhig mal gönnen.

Anmeldung Noch nicht bei der Gifhorner Rundschau?



Kommentar-Profil anlegen Ich habe die NETIQUETTE und die DATENSCHUTZERKLÄRUNG gelesen und akzeptiere diese.* *Pflichtfelder