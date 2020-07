Corona-Verhütung und Corona-Aufklärung durch den Arbeitgeber sind natürlich eine prima Sache. In diesem Sinne ist an sich gar nichts gegen das Schild zu sagen, das an der Tür eines wirklich ziemlich kleinen Raumes in einer unserer Lokalredaktionen hängt.

„Dieser Raum darf nur von maximal einer Person betreten werden.“ Ja, schon klar. Und minimal? Geschenkt, aber ach, warum musste darunter in ziemlich dicken Buchstaben denn noch die folgende Parole gedruckt werden?

TAKE CAR

Auch wenn man die Formeln „Bleiben Sie gesund!“ oder „Passen Sie auf sich auf!“ in den vergangenen Monaten eine Idee zu oft gelesen oder auch von sich gegeben hat – im Falle dieser Schild-Beschriftung wäre es besser gewesen, sich den Ausflug ins Englische zu verkneifen. Oder hat hier jemand bewusst oder unbewusst versucht, das Nachfrage-Problem der Automobilwirtschaft an der Wurzel zu packen? Dieser Ansatz wäre natürlich toll. Eine Trend-Umcare fängt immer im Kleinen an. Car-Plakate statt Care-Pakete? Care-Blech statt Car-Sharing? Care-Woche statt Car-Freitag!

Take Car: Ich glaube, wir sind auf eine Goldmine gestoßen, was neue Slogans angeht. Was meinen die Werbe-Profis?