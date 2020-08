Bombenalarm

Bekanntlich hat der vor einigen Tagen verstorbene Witzeerzähler Fips Asmussen auch einige Jahre in Wolfenbüttel gelebt. In dieser Zeit hatte er auch mehrere Auftritte in Wolfenbüttel, unter anderem im Lessingtheater. Dieser Auftritt wird mir für ewig in Erinnerung bleiben, – aber nicht wegen der Kalauerparade, sondern wegen eines besonderen Vorfalls. Mitten in der Vorstellung, die ich damals mit meinem Kollegen Rainer Heusing, einem absoluten Fips-Asmussen-Fan, besucht habe, erklärte der Komiker plötzlich, alle Besucher müssten das Lessingtheater wegen einer Bombendrohung verlassen. Kein Besucher verließ den Saal. Asmussen zweiter Versuch scheiterte auch. Jeder wartete auf den Gag, doch der kam nicht. Dafür betrat ein Polizist die Bühne und berichtete, dass es tatsächlich eine Bombendrohung für 21.13 Uhr gegeben habe und alle Besucher den Saal verlassen müssen. Dieser Aufforderung folgte dann das Publikum. Mit einem Bier in der Hand verfolgten wir dann vom benachbarten Hotel, ob tatsächlich eine Bombe explodierte Nach einer halben Stunde wurde die Show im Lessingtheater fortgesetzt.

