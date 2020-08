Erntezeit im Hause Rasehorn. In den vergangenen Tagen haben meine Tomaten so richtig Farbe bekommen. Von meinen Pflanzen kann ich nun dutzendfach die roten Perlen abernten. Richtig süße Dinger sind das geworden. Die erste Rutsche habe ich in in zwei großen Töpfen zu Tomatensugo verarbeitet und eingekocht. Danach folgten zwei Töpfe für Bolognese und schließlich noch halbgetrocknete Tomaten, die ich in Olivenöl einlege. Falls die zweite Corona-Welle kommt und alle hamstern, habe ich die Grundversorgung schon sichergestellt.

