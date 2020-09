Arme Suzette

Liebe geht durch den Magen, das weiß der Volksmund ganz genau. Eine dieser Liebesgeschichten wurde Ende des 19. Jahrhunderts in Paris in der Comédie-Française geschrieben. Auf der Bühne stand die Schauspielerin Suzette, und die hatte in ihrer Rolle bei jeder Aufführung Crêpes zu essen. Das Dilemma: Suzette mochte keine Crêpes. Crêpes kommen aus der Küche der Bretagne und schmecken nach den Buchstaben des Grundrezeptes nach nichts. Da muss der Crêpes-Bäcker schon etwas nachhelfen, damit der Mensch Geschmack an diesen hauchdünnen Fladen findet. Nun gab es damals in der Nähe des Theaters, an dem Suzette engagiert war und Crêpes in sich hineinstopfen musste, einen Koch, der sich in Suzette verliebt hatte und seine Angebetete nicht leiden sehen mochte. Er beschloss, ihr zu jeder Aufführung frische Crêpes in Variationen zuzubereiten. Eines Abends flambierte er versehentlich seine Crêpe-Kreation zu der er eine Orangenlikör-Orangensaft-Sauce angerührt hatte. Damit gewann er das Herz von Suzette, und wir ahnen es: die beiden heirateten. Das haben wir davon.