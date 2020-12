Meine Physiotherapeutin musste mich nur von Ferne sehen, um zu erkennen, was los ist. „Na, Homeoffice?“ Stimmt. „Sehr offensichtlich. Dass der Rücken bretthart und verspannt ist, sehe ich auf Hundert Meter.“ Recht hat sie. Merke: Esszimmerstühle, die man über Ebay Kleinanzeigen billig geschossen hat, sind zwar praktisch, aber nur maximal für die Länge von ausgedehnten Mahlzeiten komfortabel.

Eine Lösung musste also her. Schreibtischstuhl kaufen? Ne. Irgendwann ist Corona ja hoffentlich wieder vorbei! Bürostuhl aus dem Office holen? Ne. Wo soll der denn sonst hingestellt werden? Geht ja auch um die Gemütlichkeit in den eigenen vier Wänden in diesen Zeiten. „Nimm ‘nen Ball“, sagte meine Physiotherapeutin. „Der ist super für den Rücken.“

Sie ahnen es: Ich habe jetzt einen Ball. So einen, der eigentlich Gymnastikball heißt. Und eigentlich für Sport gedacht ist. Türkis ist er. Gibt es quasi überall im Internet zu kaufen. Und was soll ich sagen: Mein Rücken liebt den Ball. Ich liebe den Ball. Die Verspannungen sind weg! Und wenn ich ihn nicht mehr brauche, lasse ich einfach die Luft raus.

Kleiner Tipp, falls Sie jetzt auch über einen Ball nachdenken: Es gibt eine Ausnahme, zu der doch der Stuhl herhalten sollte. Denn der Ball lädt sehr zum Hüpfen ein. Und das, wahrlich, sollte man am besten vor der ersten auf und ab wippenden Videokonferenz merken.