Die Ansage am Eingang hätte unmissverständlicher nicht sein können: Bleib bitte nicht überall stehen, immer schön den Pfeilen auf dem Boden folgen, verfranz dich nicht bei den Teppichen und verlier nicht die Orientierung in der Weihnachtsdeko-Sonderfläche. Keine Extratouren! Echt jetzt mal!

Ich versprach folgsam zu sein. Den Spaß, ein WG-Zimmer zu komplettieren, hatte ich mir zwar zwangloser, weniger generalstabsmäßig durchgeplant vorgestellt, aber gut, ich gebe zu, dass meine Möbelhaustouren schon mal den Pfad des Einkaufszettels aus dem Auge verlieren und heillos ausufern können. Wahrscheinlich hat das frühkindliche Furchen in der Erinnerung hinterlassen. Als ich in der Sitzmöbelabteilung den Satz „Guck mal das Sofa da!“ noch nicht mal vom Stapel gelassen hatte, fing ich mir schon ein gestrenges „Nein“ ein. Bei den Regalen parkte ich mich vorsichtshalber unauffällig im Schatten von Billy und überließ dem Sohn die Vermessung der Wohnwelt. Für diese dezente Haltung belohnte ich mich mit neuer Bettwäsche, was mir immerhin nur dezentes Augenrollen eintrug. Der Druck, sich weder hier plumpsen lassen, noch dort alle neuen Lampen anstrahlen zu dürfen, muss sich in mir so aufgestaut haben, dass ich in der Küchenutensilienabteilung aus dem Ruder und wie angestachelt durch die Regalreihen lief, um endlich triumphierend einen Sparschäler in den Wagen zu werfen, gefolgt von einem Zehn-Finger-Handpuppenspiel, das ich zuvor schon in einem unbeobachteten Moment der Regression in der Kinderabteilung abgeschnappt hatte. Wenn der Sohn gekonnt hätte, hätte er mich im Bällebad abgegeben. War aber geschlossen. Wegen . . . . Sie wissen schon. Schade eigentlich.