Wie ein Amt erstelle ich meine eigene Statistik

Während meiner Kindheit habe ich mit meinen Eltern in einem Haus mit einem großen Garten gewohnt. Ich war sehr umtriebig, spielte viel draußen und verletzte mich dauernd. Ein Freund meines Vaters sagte, wenn er uns besuchen komme und mich jemals ohne Pflaster sehe, werde er mir ein schönes Geschenk machen. Leider gehörten Pflaster zu meinen Kosmetikartikeln, bis ich zehn Jahre alt wurde.

Als ich fünf wurde, legte mein Vater einen Teich an. Ein Gärtner hatte meinen Eltern erzählt, dass ein solcher Teich eine beruhigende Wirkung auf mich haben würde. Tatsächlich verbrachte ich viel Zeit damit, die Lebewesen im Teich zu beobachten und es polterte weniger im Haus. Irgendwann quakten Frösche im Teich. „Wie sind die da hinein gekommen?“ fragte ich. „Die Frösche sind eingewandert“, antworteten die Erwachsenen. „Sie sind für die Menschen nützlich, weil sie sich unter anderem auch von den Larven der Moskitos ernähren.“

Als ich aber eines Tages einen kleinen Fisch in dem Teich schwimmen sah, war ich verwundert. Wie konnte ein Fisch dorthin wandern? Können Fische über die Straße gehen? Oder fliegen ihre Eier? Nachdem ich die Erwachsenen befragt hatte, erfuhr ich, dass die Eier der Fische hinein geflogen wurden. Sie sind wahrscheinlich in den Federn der Vögel, die im Teich baden, in den Teich gelangt.

Diese Beobachtung gehörte zu meinen ersten Stunden in Naturkunde, an die ich mich nach fast 50 Jahren erinnere, denn ich stand vor kurzem vor einem ähnlichen Rätsel. Bis ich nach Dibbesdorf zog, habe ich in der Stadt, am Wendenring, gewohnt. In einem dreistöckigen Haus, das keinen Garten besitzt. Dort gibt es im Hinterhof eine schmale Rasenfläche, auf der die Bewohner ihre Wäsche aufhängen können. Vorne an der Straßenseite rauscht der Verkehr.

Die Bäume, die entlang der Straße wachsen, spenden den Fußgängern ihren Schatten und bieten eine Heimat für einige Vögel. Auf all diesen Bäumen wachsen keine Früchte, deswegen lernte ich erst in Dibbesdorf, Apfelbäume, Nussbäume und Pflaumenbäume kennen. Und dort, unweit vom Wald, sind für mich auch weitere Bäume ein Begriff geworden: Birken, Buchen, Fichten und Linden. Weil meine Gäste im Sommer gerne draußen sitzen, habe ich eine Gärtnerei beauftragt, einen Sichtschutz aus Pflanzen für mich einzurichten, damit die Passanten von der Straße meine Gäste nicht sehen.

Ein Mitarbeiter der Gärtnerei empfahl mir kastenförmige Pflanztöpfe, die auf Rollen montiert sind, damit ich sie je nach Bedarf flexibel über den Hof schieben kann. Die Pflanzen überstehen problemlos den Winter und im Sommer werden sie von März bis September gegossen. Jedes Jahr wundere ich mich darüber, dass viele kleine Nussbäume in den Kästen wachsen, und damit ich in einigen Jahren nicht nur noch Nussbäume habe, entferne ich regelmäßig die Keimlinge.

Aber wie kommen die Nüsse in die Kästen? Werden sie durch die verschiedenen Stürme, die wir im Sommer haben, hineingeweht? Oder sind es die Krähen, die die Nüsse hinein fallen lassen? Dieses Jahr, weil die Gäste praktisch ausgesperrt sind, habe ich Zeit gehabt, die Blumenkästen zu beobachten. Regelmäßig stehe ich hinter dem Fenster und schaue gespannt auf den Hof.

Wie ein staatliches Amt habe ich angefangen, meine eigene Statistik zu betreiben. Ich zähle die Blätter, die jetzt im Herbst pro Stunde von den Bäumen fallen, wie viele Haselnüsse sich auf einem Quadratmeter befinden, wie viele Menschen pro Tag mit ihren Hunden vorbeigehen und ermittle, welche Automarke die Dibbesdorfer am liebsten fahren.

Plötzlich sah ich ein Eichhörnchen in einen Kasten hüpfen. Ich beobachtete, wie es gräbt und etwas versteckt. Nachdem das Tier sich entfernt hatte, bin ich hingegangen und habe gesehen, dass es eine Haselnuss vergraben hat. Jetzt ist das Rätsel gelöst.

Als ich meinen Mitbewohnern von meiner Entdeckung erzählt habe, haben sie mich ausgelacht, weil ich das Wort „Eichhörnchen“ nicht aussprechen kann. Falls jemand mich während einer Lesung bittet, diese Kolumne vorzulesen, werde ich statt „Eichhörnchen“, den französischen Namen benutzen: „Ecureuil“. Das kann ich besser aussprechen.

Luc Degla studierte im Benin Mathematik und in Moskau und Braunschweig Maschinenbau. Der freie Autor lebt in Braunschweig. In seiner Kolumne beschreibt er sein Leben mit den Deutschen.