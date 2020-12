Wenn ich etwas partout nicht weiß, mache ich keinen Hehl daraus. Neulich erreichte mich über WhatsApp folgende Frage: „Huhu. Ich mache am Samstag eine Prowin-Whatsapp-Party. Hast Du Lust und Zeit?“ Meine Antwort: „Wenn ich wüsste, was das ist, könnte ich mich dazu äußern.“ Ich hatte keinen blassen Schimmer. Aber „Prowin“ klang in jedem Fall edel. Ich überlegte, dass es sich womöglich um schönen Schmuck handeln könnte oder um kosmetische Artikel, die zu erwerben ich angeworben wurde. Die Antwort meiner Freundin ernüchterte mich umgehend: „Prowin ist so Putzzeug. Ganz nette Sachen dabei. Dauert eine Stunde, und es kommen Videos und Tipps zu den Produkten.“ Ehrlich? Soll ich tatsächlich am Samstag – womöglich zur besten Tageszeit – eine Stunde auf mein Handy starren und mir Videos über Putzzeug anschauen? Was ich in einer Stunde alles schaffen kann! Spüli in den Eimer, heißes Wasser drauf, los geht’s: In einer Stunde habe ich beide Bäder blitzeblank gewienert, den Geschirrspüler ausgeräumt und hier und da ein wenig gefeudelt. Das nenne ich Effizienz! Wenn das

Prowin-Putzzeug wirklich so ein Kracher ist, kann mir meine Freundin beizeiten ja mal ein Fläschchen und einen Feudel zur Verfügung stellen.