Jetzt rede ich!

Jacqueline Carewicz neigt zum heftigen Dazwischengequatsche

Schön, dass wir uns noch mal sprechen. So kurz vorm Fest. Oder besser: Schön, dass ich Sie hier noch einmal ansprechen darf. Denn der Vorteil so einer Kolumne ist ja, dass etwaige Widerrede, Einspruch oder Protest Ihrerseits mich frühestens nach Veröffentlichung erreichen. Dann also, wenn von meiner Seite aus alles gesagt ist. Ein gutes Gefühl, so ganz ohne Manterruption. Manter-was, werden Sie vielleicht fragen. Nun, so wird in Fachkreisen/-kreisinnen jenes Phänomen bezeichnet, dass sich sowohl im Job als auch im privaten Umfeld offenbar immer wieder beobachten lässt: Wenn Frauen reden, werden sie dabei häufig von Männern unterbrochen. Ich kann mich in dieser Hinsicht übrigens sehr gut in Sie hineinfühlen, meine Herren, neige ich doch ebenfalls zum heftigen Dazwischengequatsche – sowohl im Job, als auch im privaten Umfeld. Sehen Sie, da haben wir schon wieder was gemein. Und weil Einsicht der erste Weg zur Besserung sein soll, könnten wir doch jetzt gleich hier verabreden, uns künftig gegenseitig ausreden zu lassen… Oder wollten Sie noch irgendwas anmerken?