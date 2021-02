„Gerne schreibe ich Ihnen das Rezept unseres seinerzeit beliebten Studentenfestessens aus den späten 1970er bzw. frühen 80er Jahren auf: Gulasch mit Spiralnudeln. Erstaunlicherweise kennt mein Mann, der fünf Jahre älter ist als ich, dieses „leckere“ Essen auch aus seiner Studentenzeit. Zutaten:1 Dose EVST-Rindfleisch (Erinnert mich inzwischen stark an Katzenfutter),1 Dose Champignons Klasse 3 (kleingeschnitten, billiger geht nicht), 1 Becher Sahne. Eventuell noch eine Zwiebel, die zuvor in Margarine angeschwitzt wurde; ich fürchte aber, dass ich auf die zur Schonung des Raumklimas verzichtet hatte. Dazu: Soßentaugliche Nudeln, zum Beispiel Spiralnudeln oder Radiatoren.“ Rindfleisch-Konserven aus der Bundesreserve – stimmt, die gab es bei uns auch. Unglaublich. Fast vergessen. Schreiben Sie doch auch von Ihren Küchengeheimnissen aus Jugendtagen an thomas.parr@funkemedien.de