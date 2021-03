Schöne Locken

Erinnern Sie sich noch an meine Oma? Oma Erna? Vor dreieinhalb Wochen habe ich sie zu ihrer Corona-Impfung begleitet und in dieser Zeitung davon berichtet. Nun möchte ich ihre Geschichte zu Ende erzählen, denn vergangene Woche hat Oma Erna ihre zweite Impfung erhalten und sollte in ein paar Tagen vollständig gegen das Virus immunisiert sein. Ich sage Ihnen: Meine Familie und ich sind glücklich! Oma Erna ist erst mal durch, und mit ihren 93 Jahren hat sie das gut weggesteckt. Die Stelle am Arm, an der sie geimpft wurde, hat jeweils geschmerzt, aber ansonsten hatte Oma Erna keinerlei Beschwerden (am Folgetag räumte sie bei uns sogar schon die Kinderzimmer auf). So nervig die Terminvergabe bei der Impfhotline auch war, die Organisation im Impfzentrum war einwandfrei.

