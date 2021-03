Weiter geht es mit den skurrilen Rezepten und Küchentipps aus unseren Jugendtagen. Leser Rolf Ahlers kochte nicht nur zu Hause ungewöhnlich und lecker, sondern offenbar auch auf Reisen und spricht damit das weite Feld der Camping-Küche an. Rolf Ahlers schreibt dazu: „Hier das seit 1982 auf vier Nordkap-Reisen, per Auto erprobte und bewährte Rezept zur „Camping-Suppe“: 1 Dose Gemüse (Erbsen mit Möhren, weiße Bohnen, grüne Bohnen, gelbe Erbsen, grüne Erbsen oder Linsen), 1 Dose EVST-Fleisch (vom Rind oder Schwein, gleich in der Dose mit einem Messer zerkleinert), 1 Brühwürfel, evtl. Wasser (vom Ausspülen der Dosen), Kartoffelbreipulver ohne Milch anzurühren (aus der Tüte, Menge nach Sicht). Alles schön heiß gemacht: Duftet gut und schmeckt prima.“ Das beweist wieder einmal, dass Kochen durchaus experimentell sein kann. Man muss sich nur trauen alles zusammenzukochen. Ich persönlich wäre nicht auf die Idee gekommen, Kartoffelbreipulver in eine Dosensuppe zu rühren und dann noch einen Brühwürfel dazu. Aber es macht offenbar satt. Was haben Sie auf Reisen oder daheim Außergewöhnliches gekocht? Schreiben Sie an thomas.parr@funkemedien.de