10 spannende Minuten

Am Montagmorgen habe ich die spannenden zehn Minuten erlebt, die viele Mitbürger in den nächsten Tagen häufiger erleben werden, wenn Bund, Land, Kreis und Stadt tatsächlich die angekündigten Corona-Schnelltests realisieren können. Für mich war es der erste Schnelltest, den ich wegen eines Krankenhausbesuchs absolvieren musste. Das Stäbchen in der Kehle war zwar unangenehm, aber erträglich. Schlimmer war da schon die zehnminütige Wartezeit, ehe feststand, dass mein Test negativ war. Erleichterung machte sich bei mir breit, – auch wenn ich eigentlich nichts befürchtet hatte. Aber ein schummriges Gefühl ist bei diesen Tests immer vorhanden.

