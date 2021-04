Bemerkenswert, dass sich Frauenfiguren in Sagen, Comics oder auf der Kinoleinwand immer wieder in monströse, oftmals übermäßig behaarte Kreaturen verlieben müssen. Nehmen Sie „Die Schöne und das Biest“, „King Kong und die weiße Frau“, „Hulk“ und Betty Ross oder die Putzfrau, die ihr Herz an einen (gut gebauten, aber schuppenbehafteten) Fischmann im Kinomärchen „Shape of Water“ verliert. Offenbar wird Madame unterstellt, sie werde den guten Kerl hinter der Monsterfassade schon erkennen und blicke daher über den ein oder anderen Makel gerne hinweg. So. Meinen Sie. Stellen wir doch mal die Gegenrechnung auf. Von wie vielen noblen Märchenprinzen ist denn überliefert, dass sie sich in warzige, aber gutherzige Riesenhexen verliebt hätten. Oder meinen Sie, „Queen Kong und der kleine Mann“ hätte das Zeug zum Kino-Kassenschlager? Kommen Sie mir jetzt nicht mit Marvels She-Hulk, der Cousine des quadratschädeligen Superhelden! Die ist zwar auch mächtig grün, hat aber dermaßen sexy Kurven, dass sie garantiert eine Menge Männerherzen erobert. Meine Herren! Das ist wieder mal so typisch... Übrigens zeigen einige Männchen in der Tierwelt wesentlich weniger Scheu gegenüber monstermäßig großen Ladys. Die Löcherkraken-Dame etwa ist 40.000 Mal schwerer als Monsieur. Der steckt all seine Energie, anstelle zu wachsen, nämlich lieber in die Suche nach seiner Herzdame. Das ist sooo romantisch!!!